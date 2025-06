"Почувався руйнівником родини". Відомий співак зізнався у двох спробах самогубства

Як з'ясувалося, музикант зрадив близького друга Джона Смолла, з яким грав у гурті Attila. За спиною товариша він крутив роман із його дружиною Елізабет Вебер.

"Я почувався винним. Вони мали дитину. Я почувався руйнівником родини", - розповів артист.

Відверте зізнання музикант зробив у документальному фільмі Billy Joel: And So It Goes, першу частину якого показали днями на допрем'єрному показі в Нью-Йорку.

Коли Джоел зізнався у коханні до дівчини її чоловікові, отримав по обличчю. Ця зрада зруйнувала колектив, дружбу та призвела до затяжної депресії.

Джоел та Вебер разом (фото: Getty Images)

Елізабет зникла, а Біллі почав пити. Він залишився без даху над головою та ночував у пральнях. Зрештою все це призвело до бажання обірвати власне життя.

"Мені було дуже боляче, і я подумав: "Навіщо жити, завтра буде, так само як і сьогодні, а сьогодні - відстій". Тож я просто вирішив покінчити з усім цим", - зізнався він.

Першу спробу самогубства Біллі здійснив, коли сестра дала йому снодійне, щоб допомогти заснути. Тоді він випив усі пігулки й на кілька днів впав у кому.

Джоел визнав, що тоді був "дуже егоїстичним". Коли він прокинувся у лікарні, то захотів повторити спробу. Вдруге він випив пляшку засобу для чищення.

Цікаво, що тоді артиста врятував сам Джон Смолл. Він доставив товариша до лікарні. Нині між ними немає образ.

"Гадаю. Біллі так важко це сприйняв, тому що дуже сильно любив мене. Його вбивало те, що він завдав мені такого болю. Зрештою, я пробачив його", - поділився друг.

Цей досвід став переломним у житті артиста. Він добровільно звернувся по допомогу та відправився на лікування. Згодом вирішив поділитися болем у творчості.

Біллі Джоел та Джон Смолл (фото: Getty Images)

Цікаво, що з Елізабет Джоел все ж возз'єднався. Вони були одружені з 1973 по 1982 рік. Нині він у шлюбі з Алексіс Родерік, з якою має двох доньок Деллу та Ремі. Також в нього є дочка Алекса від шлюбу з моделлю Крісті Брінклі.

Як відомо, піаніст страждає на захворювання мозку. Йому діагностували нормотензивну гідроцефалію. 23 травня він скасував заплановані концерти через свій діагноз.

Прем'єра стрічки про життя та творчий шлях музиканта має відбутися в липні цього року на HBO.