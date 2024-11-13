Почніть робити ці 5 речей, щоб позбутися синдрому "відкладеного життя"

Людям може здаватися, що "справжнє життя" почнеться потім, коли вони досягнуть певних цілей: закінчать навчання, отримають бажану роботу, заощадять достатньо грошей. Так вони забувають про найцінніше - те, що відбувається тут і зараз. У такому разі йдеться про синдром "відкладеного життя".

Про те, як перестати постійно відкладати своє життя на невизначене майбутнє, і натомість повноцінно насолоджуватися моментом, в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла психологиня "СпівДія Хаб Кропивницький", що діє за підтримки HIAS і JFNA, Наталія Резніченко.

У чому небезпека синдрому "відкладеного життя"

"На жаль, це очікування нерідко не виправдовується, оскільки людина завжди знаходить нові причини, щоб відкласти свої плани. Як наслідок - вона проживає все життя, не відчуваючи справжньої радості та задоволення", - говорить експертка.

Вона перерахувала негативні наслідки, до яких може призвести звичка постійно відкладати життя на потім. Основні серед них:

втрачені можливості

постійне невдоволення

зниження мотивації

втрата віри у власні можливості

Крім того, синдром "відкладеного життя" часто пов’язаний з такими емоційними розладами як тривога, депресія та хронічний стрес.

Як перестати відкладати життя “на потім”

То ж як навчитися жити тут і зараз? Дуже просто, якщо слідувати п’яти простим порадам від психологині, перерахованим нижче.

Практикуйте усвідомленість. Зосереджуйтеся на тому, що відбувається просто зараз, а не на тому, що може (або не може) статися в майбутньому.

Встановлюйте реалістичні цілі. Замість того, щоб відкладати все на майбутнє, розбийте свої великі цілі на досяжні кроки, які ви можете робити вже сьогодні. Не чекайте ідеальних умов, щоб почати діяти.

Цінуйте маленькі радощі. Іноді повсякденні задоволення, яких ми не помічаємо, можуть наповнити наші дні радістю. Наприклад, перший ковток кави вранці, тепла зустріч, прогулянка на свіжому повітрі.

Живіть у моменті. Повністю занурюйтеся у поточну діяльність, фокусуйтеся на ній.

Будьте вдячні. Практикуйте щоденну вдячність за те, що у вас є зараз. Можете для цього вести щоденник.

Задумайтесь: "А що я відкладаю на потім?". Почати жити зараз - це як знайти нове дихання, відкрити себе з іншого боку і нарешті відчути справжній смак всього, що відбувається нині", - підсумувала Резніченко.