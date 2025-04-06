Починайте день правильно. Три варіанти сніданків для ситості і схуднення

Дієтолог Ріма Піллай назвала кілька найшвидших і найпростіших сніданків, які підходять для тих, хто часто поспішає на роботу вранці.

Вона зазначила, що початок дня зі збалансованої та поживної їжі вранці налаштовує людину на день, втамовуючи голод і зберігаючи рівень енергії стабільним протягом дня. Хорошим вибором буде джерело білка, клітковини та корисних жирів.

Вівсянка на сніданок

З вівса можна приготувати смачний та корисний десерт. Можна приготувати вівсянку на ніч, додати мед або варення.

Овес багатий клітковиною, яка сприяє вивільненню GLP-1 - гормону, виготовленого синтетично для ін’єкцій, таких як Ozempic. Це сигналізує мозку, що ви ситі, тому ви не будете перекушувати.

Щоб приготувати овес, вам знадобиться п’ять столових ложок вівса, змішаних з 200 мл молока та парою столових ложок грецького йогурту. Овес повинен мати достатню кількість рідини для вбирання. Потім ви можете додати будь-які начинки, такі як фрукти, горіхи або насіння, і залишити на ніч. Наступного ранку ви можете насолоджуватися розіграними, так і прямо з холодильника.

Яєчні кекси

Якщо ви віддаєте перевагу солоному сніданку, то яєчні кекси - хороший варіант. У них багато білка та мало калорій, що робить їх ідеальним сніданком для тих, хто хоче схуднути.

Можна приготувати велику партію та їсти цілий тиждень.

"Зробіть велику партію суміші для омлету, потім розділіть на форми для кексів і запікайте. Змішайте шпинат, помідори та гриби для збільшення клітковини, а також трохи сиру, зелені та ріпчастої цибулі для аромату", - пояснила експерт.

Для більшого смаку можна додати сир фета та оливки. Дієтолог порадила використовувати шість яєць для партії з 12 мафінів і готувати близько 20 хвилин при 180C.

Грінки з сиром

Сир є хорошим джерелом білка, також він чудово насичує організм вранці. Якщо просто покласти його на скибочку тосту, то порція вагою 100 г буде містити 11 г білка та лише 160 калорій.