Починайте день правильно. Три варіанти сніданків для ситості і схуднення

Сніданок - це не просто перший прийом їжі, а важливий старт для організму, особливо під час схуднення. Від нього залежить рівень енергії, метаболізм і навіть апетит протягом дня. Які страви допоможуть скинути зайві кілограми без шкоди для здоров’я?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Дієтолог Ріма Піллай назвала кілька найшвидших і найпростіших сніданків, які підходять для тих, хто часто поспішає на роботу вранці.

Вона зазначила, що початок дня зі збалансованої та поживної їжі вранці налаштовує людину на день, втамовуючи голод і зберігаючи рівень енергії стабільним протягом дня. Хорошим вибором буде джерело білка, клітковини та корисних жирів.

Вівсянка на сніданок

З вівса можна приготувати смачний та корисний десерт. Можна приготувати вівсянку на ніч, додати мед або варення.

Овес багатий клітковиною, яка сприяє вивільненню GLP-1 - гормону, виготовленого синтетично для ін’єкцій, таких як Ozempic. Це сигналізує мозку, що ви ситі, тому ви не будете перекушувати.

Щоб приготувати овес, вам знадобиться п’ять столових ложок вівса, змішаних з 200 мл молока та парою столових ложок грецького йогурту. Овес повинен мати достатню кількість рідини для вбирання. Потім ви можете додати будь-які начинки, такі як фрукти, горіхи або насіння, і залишити на ніч. Наступного ранку ви можете насолоджуватися розіграними, так і прямо з холодильника.

Яєчні кекси

Якщо ви віддаєте перевагу солоному сніданку, то яєчні кекси - хороший варіант. У них багато білка та мало калорій, що робить їх ідеальним сніданком для тих, хто хоче схуднути.

Можна приготувати велику партію та їсти цілий тиждень.

" Зробіть велику партію суміші для омлету, потім розділіть на форми для кексів і запікайте. Змішайте шпинат, помідори та гриби для збільшення клітковини, а також трохи сиру, зелені та ріпчастої цибулі для аромату", - пояснила експерт.

Для більшого смаку можна додати сир фета та оливки. Дієтолог порадила використовувати шість яєць для партії з 12 мафінів і готувати близько 20 хвилин при 180C.

Грінки з сиром