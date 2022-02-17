Почему возникает "затяжной COVID-19": ученые назвали причину

Длительный коронавирус встречается примерно у 10 - 40% переболевших и проявляется разными симптомами. К тому же у некоторых людей они сохраняются на несколько недель.
Об этом пишет EurekAlert.
По словам ученых из Испании, длительный коронавирус связан с повреждением блуждающего нерва.
Отмечается, что дисфункция блуждающего нерва приводит к различным симптомам - от диареи и проблем с сердцем и к нарушениям с голосом.
Исследователи впервые подробно изучили функцию блуждающего нерва в 348 переболевших на COVID-19. В частности, все жаловались как минимум на один симптом, который сохраняется после болезни.
Обнаружили, что самые частые симптомы, указывающие на дисфункцию блуждающего нерва это:
Такие симптомы в среднем сохранялись в течение 14 месяцев.
Кроме того, у большинства переболевших был ряд значительных клинически значимых структурных и функциональных изменений в их блуждающей нерве, в частности утолщение нерва и проблемы с глотанием.
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