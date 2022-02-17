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Почему возникает "затяжной COVID-19": ученые назвали причину

Автор: Татьяна Самарук

Длительный коронавирус встречается примерно у 10 - 40% переболевших и проявляется разными симптомами. К тому же у некоторых людей они сохраняются на несколько недель.

Об этом пишет EurekAlert.

По словам ученых из Испании, длительный коронавирус связан с повреждением блуждающего нерва.

Отмечается, что дисфункция блуждающего нерва приводит к различным симптомам - от диареи и проблем с сердцем и к нарушениям с голосом.

Исследователи впервые подробно изучили функцию блуждающего нерва в 348 переболевших на COVID-19. В частности, все жаловались как минимум на один симптом, который сохраняется после болезни.

Обнаружили, что самые частые симптомы, указывающие на дисфункцию блуждающего нерва это:

  • диарея;
  • тахикардия;
  • слабость дыхательных мышц;
  • головокружение;
  • дисфагия;
  • дисфония;
  • кислотный рефлюкс;
  • изменения в уровне артериального давления.

Почему возникает затяжной коронавирус (freepik)

Такие симптомы в среднем сохранялись в течение 14 месяцев.

Кроме того, у большинства переболевших был ряд значительных клинически значимых структурных и функциональных изменений в их блуждающей нерве, в частности утолщение нерва и проблемы с глотанием.

Ранее мы сообщали, что названы необычные симптомы Омикрона, которые можно легко пропустить.

Также мы писали, что врач назвала главные симптомы COVID у детей.

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