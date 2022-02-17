Почему возникает "затяжной COVID-19": ученые назвали причину

По словам ученых из Испании, длительный коронавирус связан с повреждением блуждающего нерва.

Отмечается, что дисфункция блуждающего нерва приводит к различным симптомам - от диареи и проблем с сердцем и к нарушениям с голосом.

Исследователи впервые подробно изучили функцию блуждающего нерва в 348 переболевших на COVID-19. В частности, все жаловались как минимум на один симптом, который сохраняется после болезни.

Обнаружили, что самые частые симптомы, указывающие на дисфункцию блуждающего нерва это:

диарея;

тахикардия;

слабость дыхательных мышц;

головокружение;

дисфагия;

дисфония;

кислотный рефлюкс;

изменения в уровне артериального давления.

Почему возникает затяжной коронавирус (freepik)

Такие симптомы в среднем сохранялись в течение 14 месяцев.

Кроме того, у большинства переболевших был ряд значительных клинически значимых структурных и функциональных изменений в их блуждающей нерве, в частности утолщение нерва и проблемы с глотанием.