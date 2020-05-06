Почему в Восточной Европе коронавирус убил меньше людей, чем в Западной: назван неожиданный ответ

Коронавирус в Западной Европе нанес сокрушительный удар по населению. От инфекции там умерли тысячи человек. Почему же в Восточной Европе жертв COVID-19 не так много - вопрос, который волнует многих жителей нашей планеты. Уровень смертности в странах Восточной Европы на миллион меньше, чем у государств-соседей.

Эксперты называли разные причины. Среди них: высокая плотность населения, например, в Италии, низкая продолжительность жизни людей на Востоке, поэтому меньше людей с хроническими заболеваниями, которые в группе риска от COVID-19. Также в странах Западной Европы намного больше жителей могли летать в Китай, который стал эпицентром смертей. Об этом сообщает издание The Guardian.

Таблоид приводит изумительные цифры - в Словакии зарегистрировано всего 1413 случаев инфицирования и 25 смертей. В Австрии в 10 раз больше инфицированных и в 20 раз больше летальных случаев.

Количество летальных случаев на 100 тысяч населения (Скриншот)

В Испании, Британии, Франции - количество летальных случаев поражает. Если взять ту же Словакию, которая находится в Восточной Европе, разница удивительна. Эксперты отмечают, что, возможно, в Словакии помогло то, что там ввели рекомендацию носить маски даже на открытом воздухе и это помогло.

Основной причиной не такого катастрофического распространения инфекции называют своевременное введение карантина в Восточной Европе, то есть работой на опережение.

Кроме того, население восточных регионов слушали правительство и не были так недовольны карантинными мерами, как в США и Великобритании.

"Именно тот факт, что мы чувствовали себя уязвимыми с нашей системой здравоохранения, заставил людей следовать запретам", - сказал болгарский политолог Иван Крастев.

Количество смертей в странах Европы (Скриншот)

Кстати, в Италии и Британии не запрещали людям массовые мероприятия до последнего, это и сыграло роковую роль в развитии событий.

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