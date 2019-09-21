Почему вернулась? Повалий шокировала сеть прогулкой по Киеву

Повалий удивила поклонников интересным образом
Таисия Повалий, которая ранее грозилась дать концерт в Украине, уже разгуливает по Киеву и выкладывает соответствующие фото в социальной сети Instagram на своей странице.
Исполнительница разместила два снимка на которых она позирует в черном платье и элегантном пальто бежевого цвета. Образ дополняет украшение в форме подковы.
Таисия Повалий (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)
Пользователи тут же отреагировали на публикацию, ведь артистка позировала в столице Украины, что вызвало много вопросов у поклонников. Некоторые сконцентрировались на образе артистки:
Таисия Повалий (скриншот: instagram.com/tpovaliyofficial)
Как мы ранее писали, в сети началось негодование, когда украинцы узнали, что Таисия Повалий собирается дать концерт в Киеве.
Также мы писали о том, что Таисия Повалий сильно изменилась после пластических операций и испугала киевлян.