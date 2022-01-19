Почему вакцину колют в левую руку: Комаровский дал четкое объяснение

Боль, покраснение или припухлость на месте введения вакцины, которые обычно проходят быстро, не вызывают желания лишний раз двигать этой рукой. Поэтому делать прививку удобнее в ту руку, которую вы сможете меньше нагружать и использовать, объяснил медик.

"Взрослому человеку советуют делать прививку в плечо левой руки, если он – правша. Если вы левша – уколют в правую руку, то есть выбирают "менее рабочую". Это связано с тем, что после введения вакцины часто возникает боль в руке, поэтому человеку естественно разумнее не вводить препарат в ту руку, которой он совершает больше действий", - объяснил врач.

Куда не стоит вводить вакцину

Если медсестра предлагает ввести вакцину ребенку в ягодичную мышцу - не делайте этого.

"Цивилизация давно прияла решение, что вакцины не колют в попу. В ягодице много жировой ткани, это замедляет эффект действия вакцины. К тому же можно попасть в седалищный нерв при его аномалии, об этом не всегда известно", - резюмировал Комаровский.