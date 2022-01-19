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Почему вакцину колют в левую руку: Комаровский дал четкое объяснение

Новина українською →
Среда 19 января 2022 11:15
Почему вакцину колют в левую руку: Комаровский дал четкое объяснение Фото: Комаровский рассказал о вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал, почему обычно вакцину колют в левую руку. Дело в том, что прививка специально делается в ту конечность, которая не рабочая, если речь идет о правшах.

Об этом популярный педиатр сообщил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Боль, покраснение или припухлость на месте введения вакцины, которые обычно проходят быстро, не вызывают желания лишний раз двигать этой рукой. Поэтому делать прививку удобнее в ту руку, которую вы сможете меньше нагружать и использовать, объяснил медик.

"Взрослому человеку советуют делать прививку в плечо левой руки, если он – правша. Если вы левша – уколют в правую руку, то есть выбирают "менее рабочую". Это связано с тем, что после введения вакцины часто возникает боль в руке, поэтому человеку естественно разумнее не вводить препарат в ту руку, которой он совершает больше действий", - объяснил врач.

Куда не стоит вводить вакцину

Если медсестра предлагает ввести вакцину ребенку в ягодичную мышцу - не делайте этого.

"Цивилизация давно прияла решение, что вакцины не колют в попу. В ягодице много жировой ткани, это замедляет эффект действия вакцины. К тому же можно попасть в седалищный нерв при его аномалии, об этом не всегда известно", - резюмировал Комаровский.

Как мы ранее писали, Комаровский назвал два признака ОРВИ, при которых нужно бежать к врачу.

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Доктор Комаровский
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