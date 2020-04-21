Почему украинские врачи чаще других заражаются COVID-19: появился ответ

Коронавирус в Украине был диагностирован у 6125 человек, количество погибших достигло 161 человека. Более тысячи заболевших – это медицинские работники и по данным Минздрава, в Украине каждый пятый инфицированный коронавирусом – это медик.

Как объяснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, причина такого интенсивного роста заболевших среди медиков в том, что украинские врачи иногда пренебрегают средствами индивидуальной защиты и контактируют с больными без защитных средств до тех пор, пока анализы не подтвердят коронавирус.

"Врачи не всегда надевают средства защиты и принимают больных, пока нет установленного диагноза COVID-19. Я хотел бы большей настороженности. Хочу, чтобы врачи рассматривали каждого пациента с температурой, как потенциального больного с коронавирусом", - заявил Ляшко в программе "Завтрак 1+1".

Он отметил, что в тех больницах, которые он посетил, состояние обеспечения средствами защиты удовлетворительное.

"Я не скажу, что обеспеченность оптимальная, поскольку мы не имеем трехмесячного запаса, но на первые 10-15 дней средств индивидуальной защиты хватает. Не скажу, что такая картина везде, но мы говорим о больницах первой волны, которые должны принимать больных с коронавирусной болезнью", - сказал главный санитарный врач.

Он добавил, что есть проблемы со средствами защиты в больницах второй волны, но министерство сейчас работает над устранением этой проблемы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минздрав громко оскандалился с защитными костюмами от COVID-19 для врачей.