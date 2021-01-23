Почему в Украине COVID отступает, а смертность растет: врач дал неожиданное объяснение

В Украине фиксируют спад заболеваний коронавирусом, что можно объяснить снижением обращений зараженных граждан к медикам и уменьшением тестирования. Однако при этом смертность в стране растет.

Причинами этого стали измененные в связи с карантином правила медицинского обслуживания пациентов, а также "ковидная" паника, на фоне которой многие также перестали обращать внимание на другие болезни. Об этом заявил известный киевский врач Евгений Дубровский в своем Facebook.

Медик обратил внимание, что множество людей с COVID-19 не обследуются и болеют в легкой форме без обращений к врачу, занимаются самолечением. В итоге случаи госпитализации в "ковидных" больницах уменьшилась в разы.

Дубровский выразил сомнение, что такую ситуацию можно объяснить локдауном - мол, карантинных ограничений украинцы нередко не придерживаются, - и что также "запретом продажи носков или мыла преодолели эпидемию".

При этом в Украине другая проблема "уже о себе не задержалась заявить" - очень высокая общая смертность по стране.

"Ковидоистерия, паника и замещения ковидом всех других заболеваний очень быстро привело к негативным последствиям. Даже официальная госстатистика свидетельствует, что общая смертность по сравнению с прошлыми месяцами и аналогичными месяцами прошлых лет увеличилось", - пишет доктор.

Дубровский отметил, что главными причинами смертельных случаев в Украине остаются сердечно-сосудистые заболевания, онкология и пневмонии. В них включена также определенная доля осложнений вследствие коронавируса.

Но основная причина увеличение смертности кроется в другом, убежден врач.

Во-первых, во время эпидемии население потеряло доступность к оказанию медицинской помощи. Карантин, отказ от госпитализации плановых больных, отсроченные плановые операции, закрыты сосудистые, кардиологические отделения, уменьшение количества работающего медицинского персонала, которого забрали на борьбу с COVID-19.

"Все те запущенные, не долеченные, недообследованные пациенты с серьезными, особенно сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, потеряли необходимое время и внимание. Последствия - не требуют себя долго ждать", - предупреждает Дубровский.

Во-вторых, "ковидоистерия" и массовая паника. Это привело к тому, что "запуганное" население построило такое отношение к медицинской помощи, что "лучше посидеть и перетерпеть дома, чем ехать в больницу, где еще заразят!"

В итоге такое отношение к медицинской системе привело к очень позднему сроку госпитализаций, а также к запущенным тяжелым формам как по COVID-19, так и по другим болезням.

В-третьих, малоэффективное дистанционное лечение. Была построена "стена" между врачом и пациентом, а также получается отсутствие нормального общения, осмотра и постоянного надзора за пожилыми людьми на участке.

"Не забывайте о широченном объеме самолечения, который был спровоцирован отсутствием единой взвешенной информации и общего подхода к ковиду (вспомним все те схемы лечения в соцсетях, когда "осведомленные" пациенты советовали всем и каждому свою версию лечения ковида). Неконтролируемые приемы лишних лекарств, помноженные на постоянный стресс, панику и отчаяние точно не добавили здоровья населения в целом", - отмечает врач.

Дубровский подчеркивает, что все это вместе, с разных сторон, и привело к ухудшению общей ситуации.

"Роковая ошибка, которую продолжает делать целый мир, когда неправильно ставит акценты. COVID не является единственным заболеванием. COVID не является главной причиной смертности. COVID не является самым опасным заболеванием. Если все внимание, силы и ресурсы направлять на COVID - непременно ухудшится ситуация по другим болезням. Что сейчас и наблюдается", - говорится в публикации.

Напомним, недавно украинский врач рассказал, почему некоторые пациенты болеют COVID-19 очень тяжело.

Также ранее врач Евгений Дубровский рассказал, почему для больного коронавирусом так важен кислород.