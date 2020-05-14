Почему так сложно похудеть: эксперты назвали три досадные ошибки

Похудению часто мешают глупые ошибки, которые мы допускаем в погоне за фигурой мечты. Казалось бы и питаемся правильно, и спортом занимаемся, и питьевой режим правильный, но лишние килограммы упорно не уходят. Почему бока, бедра и живот не хотят расставаться с нами - читайте в материале Styler.

Ошибка №1: чтобы убрать жир с тела, нужно исключить его из рациона

Эксперты говорят, что творог, йогурт и молоко с цифрой 0% - нам не помогут, а наоборот могут навредить. Жир в определенном количестве организму нужен, а особенно - женскому. К тому же, чтобы добавить вкус обезжиренным продуктам, туда часто добавляют излишки сахара, пичкают разными химическими добавками.

Ошибка №2: приседать и бегать нужно натощак

А вот и нет - с чувством голода во время тренировки быстро придет усталость и ваш запал куда-то рассеется. Конечно же обедать за пять минут до тренировки - не лучшая идея, но и с чувством голода этого делать не нужно. Эксперты рекомендуют перекусить за полчаса до занятий. Так мышечная масса останется с вами, а жир уйдет.

Ошибка №3: когда я голодаю, я худею

Длительными голоданиями и разгрузочными днями вы только нарушаете метаболизм. Питаться нужно сбалансировано и регулярно. Иначе ничто не сможет вас остановить перед перевоплощением в "ночную жрицу". В результате вы не только вернете себе все, что потеряли за дни голодной жизни, но еще и получите "довесок".

Ранее ученые заявили, что причина лишнего веса у женщин кроется не только в переедании - все дело в нехватке одного важного микроэлемента в организме.