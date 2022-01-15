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Почему после праздников нельзя садиться на диету: это очень опасно

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Суббота 15 января 2022 13:58
Почему после праздников нельзя садиться на диету: это очень опасно Фото: Диета после праздников очень опасна (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Зимние праздники связаны с застольями и ежегодно в такие дни люди традиционно набирают несколько килограмм.

Отказаться от вкусных блюд на столе очень сложно, и каждый человек обещает себе, что после праздников сбросит все лишние килограммы.

Почему нельзя после праздников садиться на диету и почему это опасно, рассказала специалист по здоровому питанию Ольга Дорош в комментарии для ZAXID.NET.

Как утверждает Ольга Дорош, диеты, разгрузочные дни, чистки или детокс на соках неэффективны и могут быть даже опасными для здоровья.

"Диеты неэффективны для качественного снижения веса. И хотя на диете мы действительно быстро можем потерять килограммы, они также быстро вернутся. Поэтому самое лучшее – это начать питаться сбалансировано и увеличить активность", - подчеркнула эксперт.

Она рекомендует не вставать на весы сразу после праздников, так как эта информация будет не совсем верна. Жировая масса набирается очень медленно, и переедание за один вечер или за 2-3 трапезы не может увеличить жир на 1-3 кг.

Если вы в праздники периодически уходили из-за стола, то большинство веса – не жир, а вода и кишечные массы. На весы стоит встать через неделю после праздников, когда вы вернетесь к обычному рациону.

А сейчас стоит уделить больше внимания сбалансированному питанию и физической активности. И не стоит нагружать организм детоксами и диетами.

"К счастью, у каждого из нас своя система детокса. Это наша печень, кишечник, почки и кожа. Они активно работали на праздники и теперь нужно сделать все, чтобы не мешать им хорошо выполнять свою работу и отдохнуть от переработки", - считает Ольга Дорош.

Она посоветовала не переедать, ограничить жирные блюда и проявлять больше активности.

Также из рациона нужно убрать острые, копченые, маринованные блюда, питаться сбалансировано, пить много несладкой жидкости, не употреблять алкоголь и поменьше курить.

"Каждый раз, когда мы пьем алкоголь, печень работает над тем, чтобы расщепить и вывести его из организма. Некоторые клетки печени при этом гибнут, поэтому ей нужен перерыв, чтобы была возможность регенерировать и создавать новые клетки", - подчеркнула эксперт.

В рацион обязательно нужно добавить порцию пищевых волокон: овощи, зелень, фрукты, ягоды. Они могут быть свежие, вареные, запеченные в духовке или приготовлены на пару.

Эти продукты улучшат перистальтику кишечника, станет профилактикой от запоров, помогут нормализовать уровень сахара и холестерина в крови.

Чтобы быстрее прийти в норму после праздников, нужно готовить простые и нежирные блюда, использовать меньше соли и побольше зелени – свежей или сушеной. Салаты стоит заправлять растительным маслом.

Овощи, птицу, мясо и рыбу нужно варить, тушить, готовить в духовке или на пару. А жареное нужно исключить.

"Ошибочной является мысль о том, что похудеть можно, если мало есть и низкокалорийные блюда. На самом деле, чтобы снизит вес, нужно есть достаточно для своего возраста, роста, веса и активности.

И обязательно двигаться ежедневно (больше ходить). Можно добавить фитнес, бег, плавание или танцы", - резюмировала специалист.

Напомним, ранее мы писали о том, как "выжить" в гостях, если вы на диете.

А также рассказывали о том, что диетолог рассказал, как скинуть лишнее после праздников.

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