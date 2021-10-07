Вот почему надо носить маску, даже если вы вакцинированы "Модерной"

Даже после того, как вы переболели COVID-19 или прошли полный курс вакцинации от коронавируса, привившись Moderna, Phizer, CoronaVac или AstraZeneca, защитную маску вы должны носить. Не говоря уже о людях, которые вакцинироваться не желают.
Почему нужно носить маску в общественных местах всем без исключения - читайте в нашем материале далее.
По словам врачей, использование медицинских масок на сегодняшний день остается основным способом избежать инфицирования коронавирусной болезнью и исключить передачу вируса.
"Медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску с целью обезопасить не только окружающих, но и себя", - напоминают в Министерстве здравоохранения Украины.
"Поэтому использование маски - это забота не только о себе, но и о тех, кого случайно можно инфицировать коронавирусной болезнью", - отмечают эксперты.
Сейчас в Украине речь не идет о коллективной защите от коронавирусной болезни, а потому риск инфицироваться все же остается.
Маску нужно носить даже вакцинированным (фото: РБК-Украина)
Чтобы ношение масок имело эффект, нужно придерживаться простых, но действенных, рекомендаций. И вот они:
"Использование масок - правило, которое должны неукоснительно соблюдать все, кто находится в общественных местах, местах больших скоплений людей, транспорте, болеет или находится вместе с больными", - добавили в Минздраве.
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