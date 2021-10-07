Вот почему надо носить маску, даже если вы вакцинированы "Модерной"
Даже после того, как вы переболели COVID-19 или прошли полный курс вакцинации от коронавируса, привившись Moderna, Phizer, CoronaVac или AstraZeneca, защитную маску вы должны носить. Не говоря уже о людях, которые вакцинироваться не желают.
Почему нужно носить маску в общественных местах всем без исключения - читайте в нашем материале далее.
Почему нужно носить маску даже после вакцинации
По словам врачей, использование медицинских масок на сегодняшний день остается основным способом избежать инфицирования коронавирусной болезнью и исключить передачу вируса.
"Медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску с целью обезопасить не только окружающих, но и себя", - напоминают в Министерстве здравоохранения Украины.
- Маски защищают здоровых людей от инфицированных. Речь идет как о больных COVID-19 с выраженными симптомами, так и о тех, кто переносит болезнь бессимптомно.
"Поэтому использование маски - это забота не только о себе, но и о тех, кого случайно можно инфицировать коронавирусной болезнью", - отмечают эксперты.
- Вакцинация в сочетании с использованием медицинской маски, говорят в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США, позволяет максимизировать защиту от новых, более опасных, штаммов коронавирусной болезни, в частности штамма "Дельта".
Сейчас в Украине речь не идет о коллективной защите от коронавирусной болезни, а потому риск инфицироваться все же остается.
Маску нужно носить даже вакцинированным (фото: РБК-Украина)
Как правильно использовать медицинские маски
Чтобы ношение масок имело эффект, нужно придерживаться простых, но действенных, рекомендаций. И вот они:
- медицинскую маску нужно одевать чистыми руками, желательно перед этим их помыть с мылом или очистить раствором для рук на спиртовой основе
- нельзя использовать маски, которые надевали повторно, и поврежденные защитные и медицинские маски
- нельзя носить чужие маски
- правильно одетая маска должна закрывать нос и рот таким образом, чтобы между лицом и маской не было щелей, но при этом она должна давать возможность вам свободно дышать
- снимать медицинскую маску стоит не касаясь ее передней части
- менять медицинские маски нужно через каждые 2 часа и тогда, когда они стали влажными или же загрязнились
- выбрасывать использованные маски желательно в закрытые контейнеры.
"Использование масок - правило, которое должны неукоснительно соблюдать все, кто находится в общественных местах, местах больших скоплений людей, транспорте, болеет или находится вместе с больными", - добавили в Минздраве.
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