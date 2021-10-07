Вот почему надо носить маску, даже если вы вакцинированы "Модерной"

Даже после того, как вы переболели COVID-19 или прошли полный курс вакцинации от коронавируса, привившись Moderna, Phizer, CoronaVac или AstraZeneca, защитную маску вы должны носить. Не говоря уже о людях, которые вакцинироваться не желают.

Почему нужно носить маску в общественных местах всем без исключения - читайте в нашем материале далее.

Почему нужно носить маску даже после вакцинации

По словам врачей, использование медицинских масок на сегодняшний день остается основным способом избежать инфицирования коронавирусной болезнью и исключить передачу вируса.

"Медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску с целью обезопасить не только окружающих, но и себя", - напоминают в Министерстве здравоохранения Украины.

Маски защищают здоровых людей от инфицированных. Речь идет как о больных COVID-19 с выраженными симптомами, так и о тех, кто переносит болезнь бессимптомно.

"Поэтому использование маски - это забота не только о себе, но и о тех, кого случайно можно инфицировать коронавирусной болезнью", - отмечают эксперты.

Вакцинация в сочетании с использованием медицинской маски, говорят в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США, позволяет максимизировать защиту от новых, более опасных, штаммов коронавирусной болезни, в частности штамма "Дельта".

Сейчас в Украине речь не идет о коллективной защите от коронавирусной болезни, а потому риск инфицироваться все же остается.

Маску нужно носить даже вакцинированным (фото: РБК-Украина)

Как правильно использовать медицинские маски

Чтобы ношение масок имело эффект, нужно придерживаться простых, но действенных, рекомендаций. И вот они:

медицинскую маску нужно одевать чистыми руками, желательно перед этим их помыть с мылом или очистить раствором для рук на спиртовой основе

нельзя использовать маски, которые надевали повторно, и поврежденные защитные и медицинские маски

нельзя носить чужие маски

правильно одетая маска должна закрывать нос и рот таким образом, чтобы между лицом и маской не было щелей, но при этом она должна давать возможность вам свободно дышать

снимать медицинскую маску стоит не касаясь ее передней части

менять медицинские маски нужно через каждые 2 часа и тогда, когда они стали влажными или же загрязнились

выбрасывать использованные маски желательно в закрытые контейнеры.

"Использование масок - правило, которое должны неукоснительно соблюдать все, кто находится в общественных местах, местах больших скоплений людей, транспорте, болеет или находится вместе с больными", - добавили в Минздраве.