Почему нельзя наклонять голову, когда кровоточит из носа: медик сделала важное объяснение

Почему возникает кровотечение

У детей кровотечение из носа обычно не является признаком чего-то серьезного. Это может быть вызвано различными факторами, в частности, ковырянием в носу, слишком сильным продуванием или же чрезмерной сухостью в носовой полости.

Почему нельзя наклонять голову назад

Для видео врач использовала манекен, чтобы показать, что происходит, когда откинуть голову назад. Заложив одну ноздрю тампоном, в другую она заливает шприцем жидкость, напоминающую кровь. Также достав мешочек из середины манекена, она показала сколько жидкости там накопилось.

По словам парамедика, если откинуть голову назад, кровь попадет в желудок или легкие, что может вызвать рвоту или аспирацию в малыша. Важно помнить, что голову всегда надо наклонять вперед.

Что делать при носовых кровотечениях

Как сказано в рекомендациях Национальной службы здравоохранения Великобритании при носовых кровотечениях важно:

Сесть и наклониться вперед;

В течение 10 – 15 минут зажать нос чуть выше ноздрей, чтобы иметь возможность дышать;

Также может помочь пакет со льдом или замороженными продуктами, который нужно приложить на верхнюю часть носа.

Когда надо идти к врачу

Как известно, большинство носовых кровотечений проходят без помощи врачей, однако некоторые случаи нуждаются в медицинской помощи. Немедленно идти к врачу нужно тогда, когда: