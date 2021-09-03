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Почему нельзя наклонять голову, когда кровоточит из носа: медик сделала важное объяснение

Автор: Тетяна Самарук

Парамедик из Австралии рассказала, почему так важно не наклонять голову малыша назад, когда у него кровоточит из носа.

Об этом пишет The Sun.

Почему возникает кровотечение

У детей кровотечение из носа обычно не является признаком чего-то серьезного. Это может быть вызвано различными факторами, в частности, ковырянием в носу, слишком сильным продуванием или же чрезмерной сухостью в носовой полости.

Почему нельзя наклонять голову назад

Для видео врач использовала манекен, чтобы показать, что происходит, когда откинуть голову назад. Заложив одну ноздрю тампоном, в другую она заливает шприцем жидкость, напоминающую кровь. Также достав мешочек из середины манекена, она показала сколько жидкости там накопилось.

По словам парамедика, если откинуть голову назад, кровь попадет в желудок или легкие, что может вызвать рвоту или аспирацию в малыша. Важно помнить, что голову всегда надо наклонять вперед.

Что делать при носовых кровотечениях

Как сказано в рекомендациях Национальной службы здравоохранения Великобритании при носовых кровотечениях важно:

  • Сесть и наклониться вперед;
  • В течение 10 – 15 минут зажать нос чуть выше ноздрей, чтобы иметь возможность дышать;
  • Также может помочь пакет со льдом или замороженными продуктами, который нужно приложить на верхнюю часть носа.

Когда надо идти к врачу

Как известно, большинство носовых кровотечений проходят без помощи врачей, однако некоторые случаи нуждаются в медицинской помощи. Немедленно идти к врачу нужно тогда, когда:

  • кровь идет у ребенка до 2 лет;
  • происходят регулярные кровотечения;
  • есть симптомы анемии, такие как учащенное сердцебиение, одышка и бледность кожи;
  • если принимаете лекарства, которые разжижают кровь.

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