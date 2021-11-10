Почему лучше не завтракать в отеле: бывшая работница шокировала ответом

Почему не стоит завтракать в отелях

По ее словам, она 15 лет проработала в гостиничном бизнесе, и ее ролики о закулисье работы вызывают нешуточные обсуждения.

"Я работала у многих гостиничных брендов. Я поняла, что им безразлично на завтраки. Помню, как мне сказали использовать одно бумажное полотенце на все поверхности. Отвратительно, что мне пришлось протирать им такие вещи, как миски, лопатки и столы", – сказала она.

Кроме того, во многих отелях используют продукты до тех пор, пока они совсем не потеряют вид и не начнут портиться.

Также, в отелях тесто для вафель используют повторно столько раз до тех пор, пока оно не начинает пахнуть пивом. Поэтому не нужно пробовать бесплатные завтраки.

Женщина отмечает, что ее опыт связан именно с завтраками, которые входят в стоимость номеров.

При этом многие комментаторы подтверждают слова девушки и делятся лайфхаками для туристов.

"Как ночной аудитор в очень популярном отеле скажу: это правда! Выбирайте предварительно упакованные продукты, а также проверяйте комнату, прежде чем заносить багаж", – написала "lilblumamba".