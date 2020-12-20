Почему коронавирусом опаснее болеть зимой: ответ врача-инфекциониста

Болеть коронавирусом в сезоне осень-зима опаснее, поскольку в этот период увеличивается число госпитализаций с тяжелой формой COVID-19.

Такое мнение выразила Ольга Голубовская, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца. Об этом сообщает УНН.

Медик говорит, что сейчас коронавирус агрессивный, ведь мы получаем большие дозы вируса, поэтому тяжелых пациентов гораздо больше. Но в весенне-летний период ситуация должна измениться.

"Продолжается сезон коронавируса. Сейчас он агрессивный. Сейчас мы получаем самые большие дозы возбудителя, поэтому растет количество тяжелых форм. В весенне-летний сезон это будет смягчаться, как и прошлым летом", - считает Голубовская.

Врач говорит, еще летом была надежда, что коронавирус сойдет на нет. Но этого не случилось. Причем сейчас увеличилось не только число заболевших, но и выросло число тяжелых форм.

"Ситуация (летом. - Ред.) была не такой, как сейчас. И по количеству, но самое главное - по количеству тяжелых форм. Летом люди болели, но не было такого количества тяжелых форм", - отметила инфекционист.

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