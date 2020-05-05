Почему коронавирус поражает молодых людей: врач озвучил причину

Коронавирус у каждого человека может проявить себя по-разному. У кого-то инфекция протекает в тяжелой форме с осложнениями, а у кого-то проходит совсем без симптомов. Врач иммунолог Алла Волоха объяснила, почему так происходит и какая на это причина.

По словам медика, у каждого человека иммунная система имеет свой отклик на инфекцию. У некоторых она выделяет избыточное количество защитных веществ, которые провоцируют тяжелое протекание заболевания.

"Об инфицировании пожилых людей – понятно, а вот реакция организма молодых зависит от их иммунной системы. Иногда иммунитет может выделять избыточное количество защитных веществ, и болезнь переходит в тяжелое состояние. Также все зависит от того, сколько именно возбудителя получил человек. Если много – ход инфицирования будет сложнее", – рассказала иммунолог "Обозревателю".

Волоха отметила, что маленькие дети переносят болезнь в более легкой форме, чем взрослые. Тяжелые случаи у несовершеннолетних - это исключение из правил.

"Тяжелые случаи у детей – это исключение. Они на инфекцию реагируют слабее и часто переносят ее бессимптомно. В общем очень редко бывает, чтобы врачи не смогли помочь молодым людям вылечиться. Разве что они поздно обратились, когда идет очень серьезное поражение легких. В таком случае их действительно сложно спасти", – подытожила врач.

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