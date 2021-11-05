Почему исчезает обоняние при COVID и проникает ли вирус в мозг: ответ вас удивит

Так, бельгийские и немецкие ученые провели исследование, во время которого обнаружили образцы из дыхательных, обонятельных слизистых оболочек и обонятельных луковиц 85 больных на коронавирус. Отмечается, что некоторые пациенты умерли через несколько дней после инфицирования.

Также ранее ученые заявляли, что вирус, вероятно, поражает нейроны в мембране в верхнем углублении носа – обонятельной слизистой, куда вирус в первую очередь попадает.

Кроме того, исследователи говорят, что во время потери обоняния коронавирус поражает именно обонятельные сенсорные нейроны, а дальше вирус может попасть непосредственно в мозг.

В частности, если вирус проникает в обонятельную луковицу, то он теоретически может распространиться на более глубокие участки мозга, где он может нанести долговременный вред. Поэтому, если вирус поражает только сустентакулярные клетки, то есть повреждение менее длительное.

Однако, по словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить все риски.