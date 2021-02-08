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Почему Европу лихорадит от COVID-19, а Украину нет: врач дал объяснение

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 08:58
Почему Европу лихорадит от COVID-19, а Украину нет: врач дал объяснение Доктор Дубровский ответил на важный вопрос о коронавирусе (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине идет на спад, но статистика заболевших в Европе становится все более пугающей. Известный украинский врач Евгений Дубровский сделал предположение, почему же так происходит.

Свою точку зрения он озвучил на своей Facebook-странице.

Медик считает, что несмотря на то, что многие критиковали украинскую медицину, она не только выдержала, но и справилась с огромным количеством больных коронавирусом.

"Меня это тоже очень удивляет. Слежу на новостями, общаюсь с коллегами из-за рубежа и все говорят о тамошнем жестком карантине. Скорее всего, они еще не переболели в таком масштабе, как мы. У них переломный момент еще не наступил. С другой стороны, несмотря на всю критику нашей медицины, она не просто выдержала, но даже показала образец, что делать с такими масштабными эпидемиями", - рассказал Дубровский.

Также, по словам доктора, немаловажную роль отыграли в Украине семейные врачи, поэтому страна справилась.

"Многие украинцы имели доступ к врачу. Госпиталь без всяких направлений и справок принимал по самообращению огромное количество пациентов. Тяжелых мы госпитализировали без исключений. И хотя я являюсь противником дистанционного лечения - это неправильно и малоэффективно - большой процент больных был сориентирован и пролечен семейными врачами без осложнений амбулаторно. Хотя были и серьезные недостатки и халатность, честь и уважение высокопрофессиональным адекватным семейным врачам. Наибольший груз упал именно на них", - поделился доктор.

Как мы ранее писали, врач рассказал, почему некоторые украинцы никогда не заболеют коронавирусом.

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