Почему COVID-19 заражаются не все: выяснился неожиданный факт

Коронавирус COVID-19 стремительно распространяется по Украине и миру. При этом вирусная инфекция SARS-CoV-2 зачастую поражает избирательно даже в пределах одной семьи. На вопрос, почему коронавирусом заражаются не все, ответила Алла Мироненко, вирусолог, доктор медицинских наук.

По словам медика, в зоне риска тяжелых последствий несомненно люди пожилого возраста - старше 60 лет.

"Эти люди имеют уже какие-то определенные хронические болезни, у них иммунная система из-за возраста уже не так реагирует и не может справиться. Поэтому человек не может выздороветь, - разъяснила вирусолог, пишет 24 канал.

При этом у одних людей болезнь протекает интенсивно с сильными симптомами, быстро переходя в пневмонию, а у других - симптомов нет вообще.

Чаще всего бессимптомно коронавирусом болеют дети, и никто даже не догадывается, что у ребенка COVID-19. То есть болезнь есть, но диагноз не ставят, потому что не проверяют.

Отметим, что в Украине более десяти детей заболели коронавирусом, только в Черновицкой области известно о 14 случаях заражения. При этом диагноз им ставили преимущественно потому, что они были "контактными лицами" заболевшего взрослого.

"То есть ребенок инфицируется, но симптомов может и не быть, или они очень слабые, и никто даже не догадывается, что у ребенка есть возбудитель", - добавила Алла Мироненко.

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