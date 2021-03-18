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Почему COVID-19 стал "косить" молодых: инфекционист дал неожиданный ответ

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 16:48
Почему COVID-19 стал "косить" молодых: инфекционист дал неожиданный ответ Коронавирус в Украине стал чаще поражать молодежь (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине стал все чаще поражать более молодую категорию людей. Он инфицирует молодежь от 20 лет.

Об этом рассказал в интервью "Фактам" врач-инфекционист высшей категории, преподаватель Института биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

По словам медика, вирусу необходимо далее распространяться, а молодые люди более активные, чем пожилые и могут передать инфекцию быстрее.

"Действительно, молодежь начала болеть чаще, хотя нельзя сказать, что тяжело. И это хорошо. Эволюционная стратегия любого вируса — выживание. Если он попадет в организм бабушки, которая ни с кем не контактирует, и убьет ее, то умрет вместе с ней. Для него это невыгодно — лучше инфицировать молодых людей. Они социально активны, болеют без серьезных симптомов и быстро распространяют вирус дальше. Поэтому можно предположить, что вирус станет более заразным. В первую очередь пострадают те, кто обычно идет локомотивом в любой эпидемии: дети, подростки, молодежь", - рассказал Жигарев.

Также инфекционист прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации с COVID-19.

"Думаю, в ближайшее время (примерно месяц) ситуация будет еще напряженной. Мы уже достигаем пика, может, плюс-минус неделя. Дальше не должно быть роста, потому что "горючего материала" не осталось. А с середины апреля, считаю, начнется постепенный спад. Летом вряд ли будет серьезный подъем заболеваемости. А как вирус поведет себя дальше, сложно сказать — все зависит от мутаций. В перспективе, по всем законам природы, вирус будет терять патогенность. И в итоге пополнит перечень респираторных вирусов", - резюмировал специалист.

Напомним, что инфекционист рассказал, почему человек повторно заболевает COVID-19.

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