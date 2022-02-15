Почему после COVID-19 могут выпадать волосы: в Минздраве назвали причины

Многие люди, переболевшие на COVID-19, заметили у себя чрезмерное выпадение волос.
О причинах рассказали врачи, информирует Telegram-канал "Коронавирус_инфо".
Врачи говорят, что сам вирус не поражает волосяные фолликулы. Однако есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс.
По их словам это:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Медики добавляют, что постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и обычно возвращается в норму самостоятельно.
Обычно, если коронавирусная болезнь не была слишком агрессивной, потеря волос должна быть непродолжительной – до 2 месяцев и завершиться самостоятельно.
Также если у пациентов выпадение длится более 3 месяцев, есть основания думать, что дело не только в ковиде.
Для того чтобы выяснить, какие именно проблемы со здоровьем могли возникнуть вследствие ковида, необходимо обратиться за консультацией к врачу.
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