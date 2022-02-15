Почему после COVID-19 могут выпадать волосы: в Минздраве назвали причины

Что может провоцировать выпадение волос

Врачи говорят, что сам вирус не поражает волосяные фолликулы. Однако есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс.

По их словам это:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

лихорадка - вызывает высвобождение провоспалительных цитокинов (пептидов и белков), которые повреждают клетки волосяного матрикса;

- вызывает высвобождение провоспалительных цитокинов (пептидов и белков), которые повреждают клетки волосяного матрикса; стресс - провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос;

- провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос; препараты , которые обычно применяют во время терапии, также могут изменить фазу роста волос;

, которые обычно применяют во время терапии, также могут изменить фазу роста волос; нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Медики добавляют, что постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и обычно возвращается в норму самостоятельно.

Обычно, если коронавирусная болезнь не была слишком агрессивной, потеря волос должна быть непродолжительной – до 2 месяцев и завершиться самостоятельно.

Также если у пациентов выпадение длится более 3 месяцев, есть основания думать, что дело не только в ковиде.

Для того чтобы выяснить, какие именно проблемы со здоровьем могли возникнуть вследствие ковида, необходимо обратиться за консультацией к врачу.