Почему в блондинок мужчины влюбляются чаще? Научные факты и не только

Существует много мифов и предубеждений относительно блондинок. Но чтобы там ни говорили, мужчины влюбляются именно в девушек со светлыми волосами.
Почему блондинки чаще влюбляют в себя мужчин и как понять, что вы влюблены - читайте в нашем материале Styler далее
По словам известного украинского доктора Виктора Сидоренко, у блондинок больший показатель уровня эстрогена чем у других девушек. Казалось бы и что тут такого. А вот что - этот гормон отвечает за красоту и здоровье. Имея достаточно этого гормона, блондинки чувствуют себя лучше других женщин и выглядят моложе.
Но не эстрогеном единым блондинки так притягивают к себе сердца мужчин, вашему вниманию основные причины:
Блондинки имеют больше эстрогена (фото: pixabay)
Еще в греческой мифологии первой блондинкой на пантеоне стала Афродита. Поэтому с незапамятных времен, вокруг блондинок создавалось предвзятое отношение.
С началом эры голливудской экспансии в наши мозги, создавался четкий образ блондинки. В котором это должна быть глупенькая, хорошенькая девушка для главного героя или антагониста.
На самом же деле цвет волос никак не связан с умственными свойствами. Тем более по статистике блондинки выбирают своего кавалера сердцем и душой, не преследуя меркантильных намерений, как это часто представляется. То есть формировался образ или же глупенькой или же меркантильной и хитрой блондинки.
В конце концов, такие крайности находили отклик в сердцах целевой аудитории и популярность блондинок и по сей день остается на высоте.
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От цвета волос зависит привлекательность женщины (коллаж РБК-Украина)
Как бы ни описывали писатели и поэты это не обозримое понятие любви, его немножко легче понять с точки зрения химии. Поэтому рассмотрим, что происходит с нашим организмом под влиянием этого чувства.
Первыми заметными сигналами того, что человек влюбляется, являются:
В это время когда с нашим организмом происходят такие процессы, причиной для них служат гормоны:
Поэтому гормональные соединения двигают влюбленными друг к другу и наоборот. Главное, не терять голову под влиянием этих чувств, да разве это возможно?
Любовь - еще тот химический коктейль (фото: freepik)
Вы часто жалуетесь на головные боли и мигрень? Тогда любовь может вам помочь, ведь повышение уровня эндорфинов в крови прекрасно помогает организму избавиться от боли.
Также любовь может вылечить от лени, ведь если вы влюблены, то вряд ли проведете свободное время сидя на диване. Вы будете искать способы улучшить себя или лишний раз увидеть свою любовь.
Тем более влюбленному человеку не до депрессии. Под действием окситоцина вы скорее будете авантюрным романтиком или непобедимым героем, но точно не жертвой депрессии.
Любовь помогает побороть бессонница. Когда организм переживает гормональные и эмоциональные нагрузки, нервная система также это чувствует. Поэтому после проведенного дня с любимым человеком вам будет легче уснуть.
В конце концов, любовь нивелирует раздражительность. Счастливый человек гораздо реже раздражается по пустякам, более того - излучает позитив и человечность.
Всем желаем любить и быть любимыми под мирным небом над головой, и не забывайте слов классика:
Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями!
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