Почему в блондинок мужчины влюбляются чаще? Научные факты и не только

Существует много мифов и предубеждений относительно блондинок. Но чтобы там ни говорили, мужчины влюбляются именно в девушек со светлыми волосами.

Почему блондинки чаще влюбляют в себя мужчин и как понять, что вы влюблены - читайте в нашем материале Styler далее

Блондинки и мужчины

По словам известного украинского доктора Виктора Сидоренко, у блондинок больший показатель уровня эстрогена чем у других девушек. Казалось бы и что тут такого. А вот что - этот гормон отвечает за красоту и здоровье. Имея достаточно этого гормона, блондинки чувствуют себя лучше других женщин и выглядят моложе.

Но не эстрогеном единым блондинки так притягивают к себе сердца мужчин, вашему вниманию основные причины:

Цвет волос ассоциируется с легкостью и красотой. За белокурыми волосами довольно трудно ухаживать, поэтому они более приятны на ощупь.

Блондинок значительно меньше в мире по сравнению с обладательницами темных оттенков волос.

Белокурые волосы обычно сопровождается светлой кожей и зелеными или голубыми глазами.

По статистике блондинки имеют более высокий уровень IQ, чем у брюнеток и рыжих, и примерно одинаковые показатели с шатенками.

Обладательницы белокурых волос имеют более хрупкую кожу и низкий болевой порог. Поэтому мужчины хотят им помочь и защитить.

Блондинки имеют больше эстрогена (фото: pixabay)

Социальная мысль

Еще в греческой мифологии первой блондинкой на пантеоне стала Афродита. Поэтому с незапамятных времен, вокруг блондинок создавалось предвзятое отношение.

С началом эры голливудской экспансии в наши мозги, создавался четкий образ блондинки. В котором это должна быть глупенькая, хорошенькая девушка для главного героя или антагониста.

На самом же деле цвет волос никак не связан с умственными свойствами. Тем более по статистике блондинки выбирают своего кавалера сердцем и душой, не преследуя меркантильных намерений, как это часто представляется. То есть формировался образ или же глупенькой или же меркантильной и хитрой блондинки.

В конце концов, такие крайности находили отклик в сердцах целевой аудитории и популярность блондинок и по сей день остается на высоте.

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От цвета волос зависит привлекательность женщины (коллаж РБК-Украина)

Химия любви

Как бы ни описывали писатели и поэты это не обозримое понятие любви, его немножко легче понять с точки зрения химии. Поэтому рассмотрим, что происходит с нашим организмом под влиянием этого чувства.

Первыми заметными сигналами того, что человек влюбляется, являются:

Расширение зрачков

Гипергидроз ладоней (по-человечески влажные ладони)

Отсутствие аппетита

Повышение давления

Ускорение пульса

Обострение ощущений

В это время когда с нашим организмом происходят такие процессы, причиной для них служат гормоны:

Фенилэтиламин вырабатывается нашим мозгом в результате зрительного контакта с объектом влюбленности. Таким образом, вы счастливы от каждой проведенной секунды с этим человеком.

вырабатывается нашим мозгом в результате зрительного контакта с объектом влюбленности. Таким образом, вы счастливы от каждой проведенной секунды с этим человеком. Далее срабатывает гормон дофамин . Этот гормон может вызвать зависимость, например, когда мы не получаем его в результате общения с любимым человеком, нам становится плохо и больно на душе. Знакомо?

. Этот гормон может вызвать зависимость, например, когда мы не получаем его в результате общения с любимым человеком, нам становится плохо и больно на душе. Знакомо? Позже начинает действовать гормон окситоцин . Этот гормон выделяется во время непосредственного контакта между влюбленными. То есть, когда вы идете держась за руки, обнимаетесь или целуетесь. Окситоцин дарит ощущение приподнятости и блаженства.

. Этот гормон выделяется во время непосредственного контакта между влюбленными. То есть, когда вы идете держась за руки, обнимаетесь или целуетесь. Окситоцин дарит ощущение приподнятости и блаженства. Замыкает эту компанию гормонов - эндорфин. Второе его имя - это гормон счастья.

Поэтому гормональные соединения двигают влюбленными друг к другу и наоборот. Главное, не терять голову под влиянием этих чувств, да разве это возможно?

Любовь - еще тот химический коктейль (фото: freepik)

Любовь лечит

Вы часто жалуетесь на головные боли и мигрень? Тогда любовь может вам помочь, ведь повышение уровня эндорфинов в крови прекрасно помогает организму избавиться от боли.

Также любовь может вылечить от лени, ведь если вы влюблены, то вряд ли проведете свободное время сидя на диване. Вы будете искать способы улучшить себя или лишний раз увидеть свою любовь.

Тем более влюбленному человеку не до депрессии. Под действием окситоцина вы скорее будете авантюрным романтиком или непобедимым героем, но точно не жертвой депрессии.

Любовь помогает побороть бессонница. Когда организм переживает гормональные и эмоциональные нагрузки, нервная система также это чувствует. Поэтому после проведенного дня с любимым человеком вам будет легче уснуть.

В конце концов, любовь нивелирует раздражительность. Счастливый человек гораздо реже раздражается по пустякам, более того - излучает позитив и человечность.

Всем желаем любить и быть любимыми под мирным небом над головой, и не забывайте слов классика:

Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями!