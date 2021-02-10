Почему 30% украинцев не заболеют коронавирусом: врач дал детальный ответ

"Эпидемия в Украине проходит, по моему убеждению, потому, что большинство наших людей уже переболели. Вместе с тем есть определенный процент людей (по разным оценкам до 30% популяции), которые невосприимчивы к "ковиду" из-за индивидуальных особенностей иммунной системы. И они не болеют, несмотря на тесный контакт с инфицированными. Если это все проанализировать, то количество тех, кто еще может подхватить коронавирус, не такое большое. Ну, и еще важная деталь. Те, которые уже переболели — это активные мобильные люди, так называемые суперраспространители", - рассказал Сильковский.

Медик озвучил свою точку зрения по поводу того, почему же Европа до сих пор пылает от инфекции. По его словам, там просто переболел малый процент людей.

"Потому что на сегодня там переболел меньший процент людей. Причина: там были жесткие ограничения и значительно более строгий контроль за их соблюдением. Поэтому потенциал для заражения вирусом еще достаточен. Поэтому, как только там ослабляют ограничения, сразу появляется рост заболеваемости. И, как видите, не спасают ни маски, ни другие атрибуты. Есть надежда, что спасет вакцинация. Посмотрим", - отметил Павел.