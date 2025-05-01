Початок травня дозволить цим знакам Зодіаку розправити крила: шукайте себе в списку

Гороскоп удачі на четвер - кому пощастить

Сьогодні успіх буде на боці трьох знаків Зодіаку. Таро-гороскоп обіцяє їм особливе диво. До списку щасливчиків потрапили:

Телець - цей четвер подарує вам можливість забути про все погане та почати змінюватися своє життя на краще. Почніть травень з великих перемог, не варто задовольнятися маленькими - просто розправте крила.

Водолій - сьогодні вам особливо пощастить, але не варто перекладати тяжку роботу на інших. Настав час взяти все у свої руки та підкорювати нові висоти - ви все зможете

Скорпіон - карти Таро обіцяють вам особливий день, коли мрії почнуть перетворюватися на реальність. Початок травня стане для вас доленосним - важливо лише наважитися на грандіозні трансформації.

Астрологічний прогноз на 1 травня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, відвідування перукарні. Після 10:22 за київським часом можливі стоматологічні та хірургічні втручання. День обрання мети, вірності принципам, трансформації, засвоєння інформації та нових знань.Треба активно виявляти позитивні емоції та почуття, відстоювати ідеали, принципи, переконання", - ексклюзивно для РБК-Україна розповіла астролог Катерина Соловйова.

"Творчий день, коли можна планувати, аналізувати, корегувати кардинальні зміни у житті, які пов’язані з перспективами та можливостями в особистому та соціальному житті. Усе розпочате у цей день повинно отримати свою завершеність. Не варто голодувати", - зазначила вона.

За словами Соловйової, цей четвер - день астрального очищення та пробудження. У цей період ми отримаємо те, на що заслужили. А ще не варто піддаватися смутку та проявляти впертість. Замість цього можна розслабитися та відпочити.

Окрім цього, 1 травня настає день Юпітера, планети "великого щастя" та можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️, це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.

"Юпітер буде у складному аспекті з Сатурном. Через це краще не починати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного", - пояснила астролог.