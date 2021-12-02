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Побывать в гостях у Маккалистеров: в США можно арендовать легендарный дом из фильма "Один дома"

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США, Четверг 02 декабря 2021 19:41
Побывать в гостях у Маккалистеров: в США можно арендовать легендарный дом из фильма "Один дома" Коллаж РБК-Украина: в США можно снять дом из фильма "Один дома"
Автор: Роман Мирончук

Сбылась мечта поклонников легендарного фильма "Один дома". Теперь они могут провести время в доме семьи Маккалистеров.

Соответствующе объявление появилось на сайте Airbnb.

В нем говорится, что сдается в аренду дом из фильма 1990 года. Правда снять жилище можно только на одну ночь.

Побывать в гостях у Маккалистеров: в США можно арендовать легендарный дом из фильма &quot;Один дома&quot;

В США можно арендовать дом из фильма "Один дома" (фото: airbnb.com)

Дом, расположенный в районе Чикаго, будет доступен для бронирования с 7 декабря за 25 долларов. При этом провести день в доме можно будет 12 декабря.

Побывать в гостях у Маккалистеров: в США можно арендовать легендарный дом из фильма &quot;Один дома&quot;

В США можно арендовать дом из фильма "Один дома" (фото: airbnb.com)

Гостей встретит актер Девин Рэтрей, который сыграл старшего брата Кевина Маккалистера Базза. Самого же Кевина Маккалистера играл Маколей Калкин.

Побывать в гостях у Маккалистеров: в США можно арендовать легендарный дом из фильма &quot;Один дома&quot;

В США можно арендовать дом из фильма "Один дома" (фото: airbnb.com)

"Также гостей ждут лучшая пицца Чикаго и встреча с настоящим птицеедом", -говорится в сообщении Airbnb.

Побывать в гостях у Маккалистеров: в США можно арендовать легендарный дом из фильма &quot;Один дома&quot;

В США можно арендовать дом из фильма "Один дома" (фото: airbnb.com)

Вечером счастливчиков ждет показ нового фильма "Один дома" (2021), который вышел в ноябре и является перезапуском оригинальной ленты 1990 года.

Побывать в гостях у Маккалистеров: в США можно арендовать легендарный дом из фильма &quot;Один дома&quot;

В США можно арендовать дом из фильма "Один дома" (фото: airbnb.com)

Стоит отметить, что Это уже шестой фильм в популярной франшизе "Один дома".

Побывать в гостях у Маккалистеров: в США можно арендовать легендарный дом из фильма &quot;Один дома&quot;

В США можно арендовать дом из фильма "Один дома" (фото: airbnb.com)

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