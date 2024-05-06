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Побив і втік: сина відомого актора звинувачують у нападі на власну матір

Ніколас Кейдж із сином (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

33-річного сина американського актора Ніколаса Кейджа Вестона звинувачують у нападі на власну матір, Крістіну Фултон.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TMZ.

Що відомо про інцидент

56-річну жінку помітили зі слідами побоїв на обличчі. Актрису застали біля паркомата. Під її оком був великий синець, а на обличчі - садна.

Імовірно, все трапилося в помешканні Фултон. Вона намагалася заспокоїти засмученого сина. Ця спроба призвела до конфлікту, який переріс у бійку.

Заарештувати Вестона Кейджа-молодшого не вдалося: до моменту прибуття поліції він уже втік із місця події.

Кейдж Вестон (фото: instagram.com/westoncagecoppola)

Рятувальники відвідали дім акторки, однак вона відмовилася їхати в лікарню.

Всупереч цьому, Вестона внесли до поліцейського звіту як підозрюваного, і йому може бути пред'явлено звинувачення в серйозному кримінальному злочині.

За даними видання, Крістіна відкидає всі звинувачення проти сина і наполягає на конфіденційності.

Сім'я також готує звинувачення проти колишньої дружини Вестона, звинувачуючи її в розкраданні великої суми грошей, і вимагає скасувати заборону на спілкування чоловіка з його доньками-близнюками.

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