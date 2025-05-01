Побиття сина - брехня? Ханумак емоційно вперше відреагував на скандал із Шаманською

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його пост в Instagram.

Ханумак прокоментував скандальні заяви Шаманської

Ханумак вийшов до підписників із новим відео, у якому подякував усім за підтримку. Примітно, що ролик він записав українською мовою.

"Дуже прошу всіх не паритися, я з хейтом дуже давно знайомий. У нас із ним такі близькі стосунки, що він мені майже як "братюнічка". Так що все норм", - зазначив Ханумак.

Скандальний режисер наголосив, що він не буде виправдовуватися за те, що сказала його ексдружина.

"Сьогодні я не буду в лапках виправдовуватися за цю маячню, яку було сказано день тому. З однієї простої причини. У мене є син, який подивиться це дуже правдиве інтерв'ю, в якому сказано, що його татко б'є по обличчю", - розповів Ханумак.

Потім він зазначив, що "ситуація двояка" і більше мовчати він не має наміру.

"Не може йтися про підтримку та емпатію, коли ти почув тільки одну сторону. Ситуація тут насправді дуже двояка. З одного боку мені зовсім нічого не потрібно говорити, як я і робив завжди. Але з іншого боку два роки та дві з половиною години на мене ллється бруд. Без будь-яких доказів, з постійними погрозами. Без фактів, без елементарної відповідальності за свої слова. Терпіти мовчки вічно теж не вихід", - сказав актор.



Аліна Шаманська та Руслан Ханумак із сином (фото: instagram.com/shamankaa)

Він зазначив також, що його колишня дружина намагається бути святою.

"95% того інтерв'ю - це наклеп, вигадка, накручена інформація, маячня. Це її особисте бачення, яке підкріплене тільки емоціями. Якщо ви, пані Аліна, вже відкрили шафу з брудною білизною, робіть це повністю", - наголосив він.

Також він запропонував Шаманській зустрітися у будь-якого ведучого, щоб прояснити ситуацію.

"Ще раз, пані Аліно Ігорівно, схаменіться ,будь ласка, не потрібно все виносити. Якщо у вас є факти або докази. Можете зі мною зробити очну ставку в присутності будь-якого ведучого. Нехай це буде Гордон, пані Маша, Волошина можна з Іспанії притарабанити. Можете на це інтерв'ю запросити вашу аудиторію, психолога. Я на все "за". Тому що правда завжди виграє", - заявив Руслан Ханумак.

Як відреагувала Аліна Шаманська

Блогерка, яка, до слова, зараз відпочиває зі своїм сином у Карпатах, уже встигла відповісти Ханумаку у своєму закритому Telegram-каналі.

"Ніколи не намагалася бути ідеальною і святою. Але порівняно з деякими персонажами та їхніми цінностями - я реально свята", - зазначила Шаманська.



Аліна Шаманська відповіла Ханумаку (скриншот)

"Нічого кращого не може характеризувати людину, як лайк на такому коментарі, а також на коментах фейків: "Аліна тяжко хвора і справді потребує лікування. Небезпечно синові з нею". Не повірите, але я навіть знаю, хто автор цієї новоствореної сторінки та коментарів: "Аліна хвора". Тому що я ж це чула не тільки від колишнього, а й самі здогадайтеся від кого", - написала вона.



Аліна Шаманська відреагувала на слова Ханумака (скриншот)

Також вона підкреслила, що вона не вперше чує такі виправдання від колишнього.

"Це все наклеп, все брехня, вона це все придумала". Люди, я роками жила з цими фразами, тому зараз вони для мене, як газ у газованій воді. Нічого несподіваного. Мій стан - прекрасний!" - написала Шаманська.

Що відомо про стосунки Шаманської та Ханумака

Нагадаємо, Шаманська і Ханумак познайомилися 2016 року під час запису інтерв'ю. Дуже швидко між ними зав'язалися романтичні стосунки, і Аліна через кілька місяців завагітніла і народила сина, якого назвали Артуром. У своєму блозі вона показувала ідеальну картинку сім'ї та стосунків, які, як виявилося пізніше, такими не були. Пара розлучилася на початку 2024 року, хоча розбіжності у них були ще з 2022 року.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній вона розповіла, що у стосунках із Русланом пережила булінг, газлайтинг і нарцисичний аб'юз. Після вагітності він припинив приділяти їй увагу, ніколи не допомагав по дому, листувався з іншими жінками та занижував самооцінку.

Блогерка намагалася врятувати шлюб, зверталася до психологів, терпіла і вважала в проблемах винною себе.

Після початку повномасштабного вторгнення пара переїхала до США, щоб вивезти в безпечне місце їхнього сина. І саме там трапилося те, що стало останньою краплею для Шаманської, щоб розлучитися, - Ханумак вдарив сина на його дні народженні при гостях по обличчю.



Шаманська і Ханумак (фото: instagram.com/shamankaa)