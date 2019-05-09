Побили камеру и отобрали документы: на Волыни напали на журналистов

В Волынской области неизвестные особы напали на съемочную группу одной из телерадиокомпаний Луцка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Волынской области.

Инцидент произошел поздно вечером в среду, 8 мая, в селе Свитязь Шацкого района Волынской области. По информации полиции, около 21:00 на горячую линию "102" поступило сообщение о том, что неизвестные особы нанесли телесные повреждения съемочной группе, повредили телекамеру и открыто завладели документами и личными вещами телеоператора.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отделения полиции, руководство, ответственные сотрудники и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в области.

Следователи внесли в ЕРДР ведомости о нарушения закона по ч. 1, ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Позже стало известно, что пострадавшие журналисты – это съемочная группа телерадиокомпании "Аверс". Они пришли на день рождения местного чиновника – руководителя пункта пропуска "Ягодин".

Как сообщили в ТРК "Аверс", пострадали оператор и водитель. У водителя отобрали банковские карточки и документы на автомобиль. У журналистки канала Марички Петручик вырвали из рук телефон, повредив ей при этом палец.

В Волынской области напали на журналистов (YouTube/ТРК Аверс)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что активисты "Бессмертного полка" в футболках "ДНР" напали на украинцев Лиссабоне.

А также рассказывали о том, что в Черкассах избили журналиста.