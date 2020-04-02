Победительница "Голоса страны" дала "безопасный концерт" (видео)

Победительница шоу "Голос страны" Оксана Муха порадовала поклонников душевным концертом на карантине
Карантин - не время впадать в отчаяние. Именно так подумала победительница шоу Голос страны 2019 Оксана Муха и дала "безопасный концерт" в формате онлайн.
Во время своего выступления известная артистка исполнила песни, которые полюбились тысячам украинцев.
"Мы это сделали! Спасибо, кто смотрел! Надеюсь, вы пели вместе со мной возле своих экранов. И уже мечтаю о времени, когда опять сможем встречаться вживую - в театрах, домах культуры..." - обратился Муха к поклонникам после своего выступления.
Оксана Муха дала "безопасный концерт", на который мог попасть каждый
В сети активно комментируют выступление Оксаны.
Оксана Муха завораживает своим голосом украинцев
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