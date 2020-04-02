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Победительница "Голоса страны" дала "безопасный концерт" (видео)

STYLERТелешоу    02.04.2020 - 13:00
Победительница "Голоса страны" дала "безопасный концерт" (видео)
Оксана Муха (фото: facebook.com/Oksana.Mukha.Music)

Победительница шоу "Голос страны" Оксана Муха порадовала поклонников душевным концертом на карантине

Карантин - не время впадать в отчаяние. Именно так подумала победительница шоу Голос страны 2019 Оксана Муха и дала "безопасный концерт" в формате онлайн.

Во время своего выступления известная артистка исполнила песни, которые полюбились тысячам украинцев.

"Мы это сделали! Спасибо, кто смотрел! Надеюсь, вы пели вместе со мной возле своих экранов. И уже мечтаю о времени, когда опять сможем встречаться вживую - в театрах, домах культуры..." - обратился Муха к поклонникам после своего выступления.

Оксана Муха дала "безопасный концерт", на который мог попасть каждый

В сети активно комментируют выступление Оксаны.

  • Благодарим за великолепные песни, эмоции, надежды на лучшее!
  • Выдающаяся украинская артистка дарила нам свои искренние украинские песни, жизнерадостное искусство! Желаем светлого дня, теплых отношений и море радости!
  • Очень хороший эфир был. Наслаждение!
  • Ваши песни - одно удовольствие!
  • Очаровательная, талантливая, непревзойденная украинка! Искренне благодарю за ваше искусство! Весь вечер был на эмоциональном подъеме!
  • Спасибо большое за море позитива! Пела с вами, Оксаночка, вместе! Пока живет украинская песня, язык - до тех пор живет и Украина!

Оксана Муха завораживает своим голосом украинцев

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