Победил коронавирус: принц Чарльз вышел из самоизоляции

Коронавирус в Украине зафиксирован у 480 человек. При этом во всем мире количество зараженных превысило 745 тысяч человек. В Великобритании COVID-19 поразил более 22 тысяч человек, и даже добрался до сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Чарльза.

Принц Уэльский Чарльз 25 марта сообщил, что у него диагностировали коронавирус. Сейчас в Вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус заявили, что он уже полностью здоров, и вышел из самоизоляции.

Также стало известно, что болезнь у 71-летнего принца Чарльза протекала в легкой форме. После выздоровления наследнику британского престола сделали новый тест и он показал негативный результат. Он уже хорошо себя чувствует и температуры нет.

При этом 72-летняя жена принца Чарльза, герцогиня Корнуольская Камилла, еще неделю будет находится на обсервации. У нее коронавирус обнаружен не был, но врачи не хотят рисковать, поскольку она была в близком контакте с принцем Чарльзом.

На прошлой неделе супруги провели врозь - в разных помещениях своей шотландской усадьбы Биркхол.

Стоит отметить, что сегодня, стало известно о том, что у одного из лакеев Елизаветы II обнаружили коронавирусную инфекцию. В его обязанности входило выгуливать собак королевы, подавать ей еду и приносить почту. Поэтому все обеспокоены здоровьем королевы, которой уже 93 года.