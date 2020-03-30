ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Победил коронавирус: принц Чарльз вышел из самоизоляции

STYLERЖизнь    30.03.2020 - 20:57
Победил коронавирус: принц Чарльз вышел из самоизоляции
Принц Чарльз победил COVID-19 (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус стал причиной самоизоляции принца Чарльза, но теперь он здоров

Коронавирус в Украине зафиксирован у 480 человек. При этом во всем мире количество зараженных превысило 745 тысяч человек. В Великобритании COVID-19 поразил более 22 тысяч человек, и даже добрался до сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Чарльза.

Принц Уэльский Чарльз 25 марта сообщил, что у него диагностировали коронавирус. Сейчас в Вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус заявили, что он уже полностью здоров, и вышел из самоизоляции.

Также стало известно, что болезнь у 71-летнего принца Чарльза протекала в легкой форме. После выздоровления наследнику британского престола сделали новый тест и он показал негативный результат. Он уже хорошо себя чувствует и температуры нет.

При этом 72-летняя жена принца Чарльза, герцогиня Корнуольская Камилла, еще неделю будет находится на обсервации. У нее коронавирус обнаружен не был, но врачи не хотят рисковать, поскольку она была в близком контакте с принцем Чарльзом.

На прошлой неделе супруги провели врозь - в разных помещениях своей шотландской усадьбы Биркхол.

Стоит отметить, что сегодня, стало известно о том, что у одного из лакеев Елизаветы II обнаружили коронавирусную инфекцию. В его обязанности входило выгуливать собак королевы, подавать ей еду и приносить почту. Поэтому все обеспокоены здоровьем королевы, которой уже 93 года.

В Украине медикам-борцам с коронавирусом значительно повысят зарплату Врачи отправили гулять: одессит рассказал, как переболел коронавирусом
Новости Украины принц ЧарльзКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь