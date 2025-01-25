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До побачення, облисіння: чудо-гель, який може покласти край алопеції

Фото: Як запобігти облисінню (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Алопеція є проблемою, яка вражає багатьох людей, і пошук ефективних методів лікування призвів до дослідження різних речовин. Звісно, ця проблема не може не засмучувати, але, здається, вчені знайшли вихід.

Який засіб може допомогти з цією делікатною проблемою, розповідає РБК-Україна (проект styler) з посиланням на Marca.

Що може допомогти при облисінні?

Нещодавно інноваційний гель, який містить 2-дезокси-D-рибозу (2dDR), привернув увагу своїм потенціалом для боротьби з облисінням. Як він працює?

Гель у складі 2dDR діє на шкіру голови та волосяні фолікули кількома способами:

Стимуляція клітинного метаболізму

2dDR може допомогти збільшити виробництво АТФ (аденозинтрифосфату), основного джерела енергії для клітин. Це може відновити волосяні фолікули, сприяючи більш здоровому середовищу для росту волосся.

Покращення кровообігу

Коли гель наноситься на шкіру голови, він може покращити приплив крові до волосяних фолікулів, забезпечуючи необхідні поживні речовини та кисень, необхідні для росту волосся.

Протизапальні властивості

Деякі дослідження показують, що 2dDR має протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити запалення шкіри голови та створити більш сприятливе середовище для росту волосся.

Зміцнення волосся

Живлячи волосяні фолікули зсередини, гель може допомогти зміцнити існуюче волосся, таким чином зменшуючи випадання волосся.

Що таке 2-дезокси-D-рибоза (2dDR)?

2-дезокси-D-рибоза є природним цукром, який міститься в усіх клітинах організму і відіграє вирішальну роль у виробництві клітинної енергії. Його в основному вивчали на користь для здоров’я серцево-судинної системи та м’язів, але останні дослідження показують, що він також може позитивно впливати на ріст волосся.

 

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