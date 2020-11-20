Мне по**й: Юрий Бардаш рассказал, как относится к событиям на Донбассе

Украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш, который выступает под именем YOURA, не знал, что на Донбассе до сих пор идет война. Артист сам родом из Алчевска, но уже давно живет на территории подконтрольной Украине. В программе Сергея Иванова "Антиподы" Бардаш ответил на вопрос, как он относится к событиям на Донбассе.

"Что я думаю? Да мне по**й. Там же уже не стреляют. А, стреляют? До сих пор все это происходит? Вроде ж Зеленский решил? Что я могу сказать? Прикро", - сказал Бардаш.

Также по словам музыканта, у него есть знакомые, погибшие на Донбассе, а ему больно и "прикро" от этого.

Ведущий Сергей Иванов спросил у артиста, как воспринимать его неоднозначные высказывания по поводу "ЛНР" в скандальном интервью у Дудя. Он попросил ответить Бардаша на вопрос, как его земляку понять, почему люди с Донбасса пошли воевать против Украины.

"Понимаешь, это все пропаганда. Тут идет один "кач", там идет другой "кач". Есть же прозападные интересы. Есть Сорос", - ответил Бардаш.

Также в интервью продюсер группы "Грибы" упомянул, что в Алчевск больше никогда не планирует возвращаться, мол, у него нет тоски по тому краю.

Цитату Юрия можно услышать с 35 минуты видео.

Юрий Бардаш рассказал, как относится к событиям на Донбассе

Как мы ранее писали, Юрий Бардаш снова женился. На этот раз избранницей украинского продюсера и музыканта стала 29-летняя модель из Киева Елизавета Коцюба.

Напомним, что Юрия Бардаша внесли в "черный список" Миротворца за интервью Дудю. Его обвинили в антиукраинской пропаганде, а также манипулированию общественно значимой информацией.