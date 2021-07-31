"По хохлах": в Киеве парень из Донбасса устроил стрельбу из окна (видео)

Так, мужчина выражался нецензурно лексикой и осуществлял выстрелы, как он сам отметил, у людей, проходивших возле ТЦ "Дрим Таун".

"Ща буду стрелять по "хохлах "й*аним. Где мой ган, бл*ть? "Хохлы", Пи*дарасы, ходят, с*ка возле этого "Дрим Тауна" и *учого. Вот, хохол пи*дует", - после этого мужчина сделал выстрел.

Через некоторое время работники уголовного розыска Оболонского УП и патрульная полиция столицы прибыли домой к стрелку. Также он отметил, что хотел, чтобы было смешно.

Что известно о стрелке

По данным правоохранителей, парня зовут Донченко Дмитрий Юрьевич, 1998 года рождения, и он уроженец города Донецк.