"По хохлах": в Киеве парень из Донбасса устроил стрельбу из окна (видео)
В Киеве в Оболонском района пьяный мужчина родом из Донецка устроил стрельбу по прохожим. Он называл их "хохлами" и отметил, что "служит России-матушке и Владимиру Путину".
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Так, мужчина выражался нецензурно лексикой и осуществлял выстрелы, как он сам отметил, у людей, проходивших возле ТЦ "Дрим Таун".
"Ща буду стрелять по "хохлах "й*аним. Где мой ган, бл*ть? "Хохлы", Пи*дарасы, ходят, с*ка возле этого "Дрим Тауна" и *учого. Вот, хохол пи*дует", - после этого мужчина сделал выстрел.
Через некоторое время работники уголовного розыска Оболонского УП и патрульная полиция столицы прибыли домой к стрелку. Также он отметил, что хотел, чтобы было смешно.
Что известно о стрелке
По данным правоохранителей, парня зовут Донченко Дмитрий Юрьевич, 1998 года рождения, и он уроженец города Донецк.
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