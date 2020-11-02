Пнула машину самокатом: в Киеве водитель до крови избил женщину с ребенком на руках (видео)

В соцсетях прокатилась волна гнева в адрес водителя
В понедельник, 2 ноября, в Киеве на Позняках водитель ударил женщину с ребенком на руках. Перед этим, владелец авто едва ее не сбил. Конфликт произошел на почве того, что женщина пнула самокатом машину. Детали инцидента и видео опубликовали в сообществе "Типичный Киев" в Facebook.
Как сообщается, во дворе по улице Драгоманова мать с двумя детьми едва не сбил Hyundai. В ответ она пнула машину детским самокатом. Неадекватный водитель вышел и начал бить женщину с ребенком на руках
"На видео видно кровь на лице девушки и слышно крик испуганного ребенка. К слову, водителя не задержали", - говорится в комментарии к видео.
В комментариях прокатилась волна гнева в адрес водителя. Однако некоторые также подчеркнули, что действия со стороны пострадавшей были неправомерными.
Скриншоты
Напомним, что ранее в Киеве пьяная женщина врезалась в машину копов в момент оформления другого ДТП. Что известно о пострадавших, видео с момента аварии и комментарий виновницы ДТП – в нашей статье.
Также мы рассказывали, что свою версию аварии рассказал водитель машины, сбивший группу людей на Майдане в Киеве.