Пневмония при COVID-19 может протекать без температуры: врач указал на важный нюанс

Пневмония при коронавирусе может протекать без температуры (иллюстративное фото: canva.com)

Врач объяснил, когда при коронавирусной пневмонии повышается температура

Симптомы коронавируса очень разнообразны – они могут отличаться в зависимости от тяжести состояния, наличия хронических заболеваний или даже генетики. Но пневмония – достаточно частый признак вирусной болезни. И нередко при таком виде осложнений лихорадка не наблюдается. Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий объяснил, почему при пневмонии не всегда есть температура и в каких случаях она повышается.

Пневмония в случае коронавирусной инфекции может протекать без повышения температуры. Но если присоединяется бактериальная инфекция, то у человека течение почти всегда происходит с температурой. Об этом специалист заявил в интервью ТСН.

Доктор уточняет, что повышенная температура тела в случае заражения COVID-19 есть почти всегда, однако она может держаться всего 1-2 дня.

"Пневмония, вызванная коронавирусом, может протекать без повышения температуры. Опять же, нужно различать вирусное поражение легких и уже присоединение бактериальной инфекции на фоне вирусной пневмонии. Если присоединяется бактериальная инфекция, то почти всегда есть температура", – пояснил медик.

По словам Жиравецкого, у детей также могут быть признаки на легких матового стекла. Однако это не значит, что нужна госпитализация.

"У детей это проходит достаточно спокойно, без какого-то особого лечения", – добавил врач.

Напомним, что ранее доктор Тарас Жиравецкий назвал причины, почему в Украине молодежь стала чаще болеть COVID-19.

Напомним также, что недавно врач-инфекционист Ольга Голубовская раскрыла, когда "агрессивный" коронавирус пойдет на спад.