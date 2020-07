От пневмонии скончалась звезда голливудского кинематографа: фильмы с ним видели все

Голливудский актер Джон Сэксон, сыгравший более чем в 200 фильмах, умер в возрасте 83 лет от осложнений при пневмонии. Известность он приобрел благодаря съемкам в трех частях фильма "Кошмар на улице вязов".

По данным издания The Hollywood Reporter, Сэксон скончался в возрасте 83 лет от осложнений при пневмонии. Актер умер в Мерфрисборо, штат Теннесси, 25 июля.

Сэксон родился 5 августа 1936 года в Бруклине. За 60 лет актерской деятельности он сыграл более чем в 200 фильмах. Прежде чем начать свою карьеру в качестве контрактного актера для Universal Pictures, в 1970-1980-е годы он зарекомендовал себя как характерный актер, часто изображая сотрудников правоохранительных органов в фильмах ужасов, таких как "Черное Рождество" (1974), "Тенебра Дарио Ардженто" (1982) и "Кошмар на улице Вязов" (1984).

Джон Сэксон в сериале "Чудо-женщина"

Помимо работы над фильмами ужасов, Сэксон снялся вместе с Брюсом Ли в фильме о боевых искусствах Enter the Dragon (1973), а также получал второстепенные роли в вестернах Death of a Gunfighter (1969) и Joe Kidd (1972), а также приключенческом триллере Raid on Entebbe (1977). В 1990-х годах Сэксон иногда появлялся в кино, с небольшими ролями в "Новом кошмаре Уэса Крейвена" (1994) и "От заката до рассвета" (1996).

