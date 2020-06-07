Плохо уродили и подорожали: какая стоимость клубники и черешни в Украине

Фрукты в Украине уродили плохо и ощутимо подорожали. Цены на клубнику и черешню в 2020 году рекордно высокие из-за весенних заморозков. Больше всего, по словам аграриев, досталось ягодам. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Запорожской области дожди и заморозки уничтожили почти весь урожай ранних сортов черешни. Этот сезон худший за последние 20 лет. Оптовые цены выросли. За большие ягоды покупатели готовы выложить в среднем по 40 гривен за кило.

Если ягода очень мелкая, то цена около 30 гривен. Если есть повреждения - дешевле. В Мелитополе надеются, если с погодой будет все в порядке, то сезон вытянут за счет поздних сортов.

В Ивано-Франковской области на местных рынках продают как импортную черешню, так и отечественную. Черешня в 2020 году дороже, чем в прошлом году в это же время. И дешевеет не так стремительно, как в прошлом году. Поэтому покупатели пока что много не набирают.

А вот для клубники как раз разгар сезона. К тому же, на рынке появилась местная. Она стоит от 60 до 90 гривен. Эксперты считают, что клубника вряд ли подешевеет, а вот на черешню вполне могут снизить стоимость через неделю-вторую.

В Киеве за килограмм черешни просят 85 гривен. Клубника стоит дороже - 110 гривен. Тем не менее, эксперты рекомендуют не отказываться и периодически покупать фрукты и ягоды, ведь в них содержится большое количество полезных компонентов.

Стоимость клубники и черешни в Украине

Напомним, что медики рассказали, кому категорически противопоказана клубника.