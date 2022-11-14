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Playboy-плакати у шафі та фекалії посеред кабінету: показали штаб окупантів у Херсоні

Показали, як виглядає штаб окупантів у Херсоні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України 11 листопада мужньо звільнили Херсон від російських окупантів. Також з'явилось відео штабу, де перебували росіяни понад 8 місяців.

Відео опублікували на сторінці СтратКом ЗСУ в Telegram.

Зокрема, штаб окупантів був облаштований у Головному управлінні Національної поліції Херсонської області.

У будівлі окупанти влаштували для себе всі зручні умови, а саме сміття, фекалії посеред кабінету та знищили меблі.

"Playboy плакати у шафі та фекалії посеред кабінету: знахідки у головному управлінні Нацполіції Херсона - реальне обличчя руцкава міра і всієї рашки загалом", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, можна побачити знищені меблі, техніку та гори сміття.

Також у підвальних приміщеннях управління загарбники влаштували катівню. Через неї пройшло чимало мирних жителів, які були не згодні з "режимом".

Нещодавно ми публікували фото позицій окупантів у Херсонській області. Там росіяни як завжди жили у безладі та смітті, які самі ж зробили.

Також ми писали, як жителі Херсона зустрічають українську армію.

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Херсонштаб окупантів