Playboy-плакати у шафі та фекалії посеред кабінету: показали штаб окупантів у Херсоні

Зокрема, штаб окупантів був облаштований у Головному управлінні Національної поліції Херсонської області.

У будівлі окупанти влаштували для себе всі зручні умови, а саме сміття, фекалії посеред кабінету та знищили меблі.

"Playboy плакати у шафі та фекалії посеред кабінету: знахідки у головному управлінні Нацполіції Херсона - реальне обличчя руцкава міра і всієї рашки загалом", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, можна побачити знищені меблі, техніку та гори сміття.

Також у підвальних приміщеннях управління загарбники влаштували катівню. Через неї пройшло чимало мирних жителів, які були не згодні з "режимом".