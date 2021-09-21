Платные парковки в Киеве разозлили людей: давать деньги отказываются

В некоторых спальных районах Киева места для автомобилей уже не бесплатные - это решение городских властей. При этом автомобилистам не нравится такое нововведение, и они отказываются платить.
Об этом говорится в сюжете "Вікна-новини".
В КГГА заявили, что система парковки в жилых зонах работает уже давно, но людей до этого о ней не оповещали. Люди не платили, а бюджет города недополучал миллионы гривен.
Местные жители недовольны, что им необходимо теперь платить деньги за стоянку возле дома. Некоторые чтобы не платить теперь ставят машину в соседних дворах.
В спальных районах фиксированный дневной тариф с 8:00 до 22:00 в будние дни. Мужчина посчитал, что в месяц ему придется заплатить 1500 гривен. За каждый день получается 75 гривен. Час стоянки стоит 5 гривен.
"Если приехал на Харьковский с Крещатика, то хорошо, плати деньги. Если ты здесь живешь, то платить деньги, паркуя машину возле своего дома, это нонсенс", - заявил местный житель.
Он также добавил, что на дороге нет никакой разметки, которая бы указывала на парковку.
В КГГА подтвердили, что разметок действительно нет, но должны были бы еще с 2007 года, когда спальные районы стали третей зоной платной парковки.
В зависимости от зоны, где стоит авто, штрафы за неоплату парковки составляют 100, 500 и 700 гривен.
Юрист говорит, что пока соотвествующей разметки нет юридически штраф с нарушителя не стянут.
"По закону платная парковка должна содержать оба элемента - это и дорожный знак, и разметка на асфальте", - заявил юрист.
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