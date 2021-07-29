"Платить не буду": в Одессе избили пассажира троллейбуса (видео)

В Одессе в троллейбусе случилась драка с одним из пассажиров. Все произошло из-за того, что мужчина отказался оплачивать проезд.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса info".
Так, инцидент произошел 26 июля в городском 7 троллейбусе.
По словам очевидцев, мужчина отказался платить на проезд, потому что "сервис фигния".
На видео видно, что мужчину очень агрессивно пытались выбросить из транспорта.
Затем он сказал: "ты, с**а, платить будешь или нет?". Однако, мужчина лишь спрашивал, почему он должен платить. Его постоянно толкали, но пассажир лишь держался за перила в троллейбусе.
Впоследствии один из пассажиров сказал любителю бесплатного проезда садиться, поскольку заплатит за него.
В комментариях пользователи отреагировали на произошедшее.
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