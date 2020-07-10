Пластик, гниющие водоросли и фекалии: в сети показали фото моря в Крыму

В акватории Севастополя появилось много мусора
В Крыму оккупанты начали туристический сезон и надеются на то, что на полуостров приедет много отдыхающих. Но после шторма, который недавно прошел, на Черное море в Севастополе без слез не взглянешь. Дело в том, что на поверхности воды плавают кучи мусора. Среди отходов - пластик, гниющие водоросли и даже фекалии.
Как сообщает Крым. Реалии, мусор частично принесли волны, частично он попал из канализационных стоков. В Артбухту выходит коллектор, собирающий канализацию с большой территории улицы Одесской. Возле выхода трубы в оконечности бухты в центре Севастополя часто собираются острова из отходов.
Эти мусорные островки плавают возле парома, прогулочных катеров и местных рыбаков.
По соседству с Артиллерийской бухтой находится главный центральный пляж города – "Мыс Хрустальный". Но на удивление, он открыт для отдыхающих.
Местные жители сообщают, что на многие пляжи Севастополя шторм также вынес мусор, который убирают арендаторы.
Как мы ранее писали, отели Крыма взвинтили цены до космических, можно слетать в Турцию.