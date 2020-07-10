Пластик, гниющие водоросли и фекалии: в сети показали фото моря в Крыму

В Крыму оккупанты начали туристический сезон и надеются на то, что на полуостров приедет много отдыхающих. Но после шторма, который недавно прошел, на Черное море в Севастополе без слез не взглянешь. Дело в том, что на поверхности воды плавают кучи мусора. Среди отходов - пластик, гниющие водоросли и даже фекалии.

Как сообщает Крым. Реалии, мусор частично принесли волны, частично он попал из канализационных стоков. В Артбухту выходит коллектор, собирающий канализацию с большой территории улицы Одесской. Возле выхода трубы в оконечности бухты в центре Севастополя часто собираются острова из отходов.

Эти мусорные островки плавают возле парома, прогулочных катеров и местных рыбаков.

По соседству с Артиллерийской бухтой находится главный центральный пляж города – "Мыс Хрустальный". Но на удивление, он открыт для отдыхающих.

Местные жители сообщают, что на многие пляжи Севастополя шторм также вынес мусор, который убирают арендаторы.

Черное море в Севастополе загрязнено фекалиями и мусором (фото: Крым.Реалии)

Как мы ранее писали, отели Крыма взвинтили цены до космических, можно слетать в Турцию.