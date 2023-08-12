Пластичний хірург розповів про новий метод, який омолоджує одразу все

Пластична хірургія стрімко розвивається в Україні, випробовуючи нові й нові технології. Одна з таких - симультанна операція, яка дозволяє омолодити ледь не все тіло за одне втручання.

Що таке симультанна операція

Медик розповів, що зараз пластичні хірурги стали проводити набагато більше таких операцій. Це сучасний та унікальний метод комбінування оперативних втручань та їх миттєве проведення. І при цьому шкода для пацієнта - мінімальна.

"Наприклад, часто проводяться комбінації ринопластики та збільшення грудей, підтяжка підборіддя, блефаропластика тощо. В Україні з'явилися значно кращі препарати порівняно з тим, що було кілька років тому. Тобто хірурги зараз можуть дозволити тривалі операції без шкоди для організму пацієнтів", - розповідає Слоссер.

Дмитро Слоссер має 25-річний досвід роботи (колаж Styler)

Скільки коштує така процедура

Звісно, така операція не з дешевих. Адже це комплексна операція, яка триває довго і включає в себе багато втручань.

"Вартість однієї з найдорожчих операцій, яку мені доводилося виконувати, складала близько 22 тисяч доларів. Це не вигадана вартість, а підсумовування всіх корекцій", - додав хірург.

Наприклад, збільшення грудей займає близько 35-40 хвилин і це проста операція. Якщо тривалість втручання перевищує 4-5 годин, це складна операція. Вартість таких маніпуляцій відповідно може бути вищою.