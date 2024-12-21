Пластичний хірург назвав добавку №1 проти старіння

Відомий пластичний хірург поділився секретом боротьби зі старінням, назвавши добавку №1, яка допомагає зберегти молодість шкіри та уповільнити процеси старіння організму.
Про що саме йдеться - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
За його словами, найефективнішим засобом є колаген - білок, що відіграє ключову роль у підтримці пружності шкіри, здоров'я суглобів та волосся.
Колаген є основним структурним білком організму, що забезпечує:
З віком вироблення колагену в організмі зменшується, що призводить до появи зморшок, сухості шкіри та втрати її тонусу. Саме тому колагенові добавки є ефективним засобом для сповільнення процесів старіння.
Експерти радять обирати:
Окрім колагену, важливо також вживати вітамін С, який сприяє його синтезу та посилює дію добавки.
За словами пластичного хірурга, регулярне вживання колагену допомагає:
Читайте також про добавку №1, яка продовжить життя на 7-8 років.
Також ми писали про небезпечний косметичний тренд, який робить людей схожими на рептилій.
В матеріалі використані джерела - Healthline, WebMD чи PubMed.