Пластичний хірург назвав добавку №1 проти старіння

Яка добавка уповільнює старіння

За його словами, найефективнішим засобом є колаген - білок, що відіграє ключову роль у підтримці пружності шкіри, здоров'я суглобів та волосся.

Чому колаген важливий?

Колаген є основним структурним білком організму, що забезпечує:

Еластичність та пружність шкіри.

Здоров'я суглобів та кісток.

Стан волосся та нігтів.

З віком вироблення колагену в організмі зменшується, що призводить до появи зморшок, сухості шкіри та втрати її тонусу. Саме тому колагенові добавки є ефективним засобом для сповільнення процесів старіння.

Як правильно приймати колаген?

Експерти радять обирати:

Гідролізований колаген – він легше засвоюється організмом.

– він легше засвоюється організмом. Добавки у формі порошку або капсул , які можна додавати до напоїв чи їжі.

, які можна додавати до напоїв чи їжі. Дозування: 5-10 грамів на день для досягнення помітного ефекту.

Окрім колагену, важливо також вживати вітамін С, який сприяє його синтезу та посилює дію добавки.

Результати вживання колагену

За словами пластичного хірурга, регулярне вживання колагену допомагає: