Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару и назвал стоимость операций

София Ротару может дать фору женщинам, которые на 20 лет младше ее. Хотя 74-летняя певица не говорит о хирургическом вмешательстве, пластический хирург Максимильян Абозин озвучил стоимость операций артистки.

По словам эксперта, стоимость операций зависит от хирурга, но он назвал примерные цены. За подтяжку кожи лица певица заплатила от 2400 до 5400 долларов, за веки круговые - от 945 до 2700 долларов, за подтяжку верхней трети - от 1620 до 4050 долларов.

"Бывают индивиды, у которых стоимость еще больше, но я написал реальную стоимость у 90 процентов хирургов", - объяснил пластический хирург.

Отметим, что певица говорит, что хорошо выглядеть ей помогает правильный образ жизни.